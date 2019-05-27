Балотелли может остаться в "Марселе"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли пока не определился со своим будущим.

Накануне скандальный итальянец поблагодарил провансальский клуб за сезон, что было воспринято, как прощание. Однако сам футболист не исключает продление контракта с "бело-голубыми".

"Не знаю, посмотрим. Я ещё не думал об этом. Не знаю о планах руководства клуба. Конечно, остаться в "Марселе" - один из вариантов, почему нет? Мне всегда было здесь хорошо", - цитирует Балотелли Eurosport.

28-летний форвард перешёл в "Марсель" из "Ниццы" во время зимнего трансферного окна. В его активе 15 матчей и 8 голов. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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