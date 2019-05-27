Балотелли может остаться в "Марселе"
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли пока не определился со своим будущим.
Накануне скандальный итальянец поблагодарил провансальский клуб за сезон, что было воспринято, как прощание. Однако сам футболист не исключает продление контракта с "бело-голубыми".
"Не знаю, посмотрим. Я ещё не думал об этом. Не знаю о планах руководства клуба. Конечно, остаться в "Марселе" - один из вариантов, почему нет? Мне всегда было здесь хорошо", - цитирует Балотелли Eurosport.
28-летний форвард перешёл в "Марсель" из "Ниццы" во время зимнего трансферного окна. В его активе 15 матчей и 8 голов. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.
Не пропустите: Виллаш-Боаш может возглавить "Марсель". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" хочет сохранить Кержакова, Жиркова и Кокорина
-
СМИ: Фергюсон обиделся на "Манчестер Юнайтед"
-
Балотелли может остаться в "Марселе"
-
"Челси" теряет Канте в преддверии финала Лиги Европы
-
1
Роналду впервые с 2006 года не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата
-
Зинченко рассказал о несостоявшемся уходе из "Манчестер Сити"
-
"Шахтёр" - обладатель Кубка Беларуси
-
Будущее Бекао в ЦСКА по-прежнему под вопросом
-
Маруан Шамах завершил карьеру
-
Аллегри оценил шансы "Ювентуса" выиграть Серию А в следующем сезоне
-
Мадридскому "Реалу" нужна перестройка! Эти 5 игроков могут ее запустить
-
"Интер" - "Эмполи" - 2:1, СПАЛ - "Милан" - 2:3, "Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)
-
Главные новости дня: 26 мая
-
"Фенербахче" готов заплатить требуемую сумму за Зе Луиша
-
"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1, "Рома" - "Парма" - 2:1, "Кальяри" - "Удинезе" - 1:2 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Тилеманса
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Аллана и Милнера
-
Клуб Пике поднялся в четвертый дивизион
-
Квальярелла в 36 лет стал лучшим бомбардиром Серии А
-
"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27