Балотелли может перебраться в российский гранд

Теги локомотив москваниццамарио балотеллимино райола

Балотелли может перебраться в российский грандМосковский "Локомотив" заинтересован в подписании форварда "Ниццы" Марио Балотелли, информирует TMW.

По сведениям источника, "железнодорожники" уже выходили на контакт с агентом 27-летнего нападающего "орлят" Мино Райолой, чтобы обсудить возможный переезд его клиента в Россию.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 24 мяча и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Ниццу". Его контракт с клубом рассчитан до лета текущего года.

Напомним, Бердыев поздравил "Локомотив" и Семина с чемпионством. | soccernews.ru

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