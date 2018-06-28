Балотелли может перейти в итальянский топ-клуб
Агент итальянского нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола предложил услуги своего клиента "Наполи", сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, в услугах футболиста заинтересован новый главный тренер неаполитанского клуба Карло Анчелотти.
Стоит отметить, что контракт форварда с "Ниццей" истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Также интерес к нему проявляет "Марсель".
В двух последних сезонах 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 66 матчей и забил 43 гола.
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