Балотелли может перейти в "Локомотив"

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Балотелли может перейти в "Локомотив"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли летом может стать игроком "Локомотива", сообщают российские СМИ.

Московский клуб провёл предварительные переговоры с агентом скандального итальянца, который по окончании сезона станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Балотелли может вернуться в Италию или перебраться в МЛС.

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