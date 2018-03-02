Балотелли может перейти в "Рому"



Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что он хотел бы видеть в своей команде нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

"Я бы хотел поработать с Балотелли. Два года назад я вел переговоры с его переходе в мой бывший клуб "Сассуоло", но тогда ничего не получилось. Марио это игрок, который обладает большими способностями", - Ди Франческо Football Italia.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 29 матчей и забил 21 гол.

Ранее агент форварда Мино Райола говорил, что его клиентом интересуются "Ювентус", "Наполи" и "Интер".

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