Балотелли может перейти в "Верону"

Бывший игрок "Марселя" Марио Балотелли в скором времени может перейти в "Верону". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб уже сделал предложение футболисту. На данный момент Балотелли и его агент Мино Райола обдумывают эту идею.

В "Вероне" надеяться, что трансфер будет удачнее, чем переход Антонио Кассано, который за два года в клубе ни разу не сыграл за команду.

В минувшем сезоне Балотелли играл за "Ниццу" и "Марсель".

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