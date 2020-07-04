Балотелли может продолжить карьеру в Аргентине

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Балотелли может продолжить карьеру в Аргентине

Форвард "Брешии" Марио Балотелли может перейти в аргентинский клуб. Об этом сообщает Tyc Sports.

По данным источника, агент футболиста Мино Райола предложил услуги игрока "Боке Хуниорс".

Ранее сообщалось, что руководство "Брешии" недовольно поведением футболиста, поэтому хочет расстаться с игроком. В этом сезоне Балотелли провел лишь 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов.

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