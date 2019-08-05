Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии
Известный итальянский форвард Марио Балотелли привлёк внимание одного из грандов бразильского футбола.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, скандальный игрок может оказаться во "Фламенго".
"Красно-чёрные" сейчас ведут переговоры с 28-летний нападающим о возможном сотрудничестве.
Последним клубом Балотелли был "Марсель", в составе которого за полгода он забил 8 голов в 15 матчах. Сейчас футболист является свободным агентом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сантос
|13
|32
|2
|Палмейрас
|13
|28
|3
|Фламенго
|13
|24
|4
|Атлетико Минейро
|13
|24
|5
|Сан-Паулу
|12
|21
|6
|Интернасьонал
|13
|20
|7
|Коринтианс
|12
|20
|8
|Атлетико Паранаенсе
|12
|19
|9
|Ботафого
|13
|19
|10
|Байя
|13
|19
|11
|Сеара
|13
|17
|12
|Гоияс
|12
|17
|13
|Гремио
|12
|16
|14
|Форталеза
|13
|14
|15
|Васко да Гама
|13
|14
|16
|Флуминенсе
|13
|12
|17
|Крузейро
|13
|10
|18
|Чапекоенсе
|12
|9
|19
|КСА
|13
|8
|20
|Аваи
|13
|5