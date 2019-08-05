Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии

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Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии

Известный итальянский форвард Марио Балотелли привлёк внимание одного из грандов бразильского футбола.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, скандальный игрок может оказаться во "Фламенго".

"Красно-чёрные" сейчас ведут переговоры с 28-летний нападающим о возможном сотрудничестве.

Последним клубом Балотелли был "Марсель", в составе которого за полгода он забил 8 голов в 15 матчах. Сейчас футболист является свободным агентом.

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