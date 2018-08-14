Балотелли может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в "Наполи", информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в подписании 28-летнего нападающего "орлят" заинтересован новоиспеченный главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Новый наставник "Наполи" видит в Балотелли потенциальную замену Роберто Инглезе, который может покинуть его команду.

В прошлом сезоне Балотелли забил 26 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за "Ниццу".

Напомним, "Наполи" нацелился на вратаря ПСЖ. | soccernews.ru