Балотелли может продолжить карьеру в МЛС
Форвард "Ниццы" Марио Балотелли летом может перебраться в США.
Как сообщает Sports Illustrated, в услугах игрока заинтересован "ДК Юнайтед". Напомним, что соглашение Балотелли с "Ниццей" истекает по окончанию сезона.
В этом сезоне Балотелли провел 33 матча, забил 22 гола и отдал один ассист.
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