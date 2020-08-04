Балотелли может продолжить карьеру в Румынии

У нападающего "Брешии" Марио Балотелли появился экзотический вариант продолжения карьеры.

По информации Digi Sport, скандального итальянца хочет подписать "ЧФР Клуж".

Новоиспечённый чемпион Румынии готов приютить 29-летнего футболиста, если он пойдёт на снижение зарплаты.

Балотелли забил 5 голов в 19 матчах прошлого сезона в составе "Брешии". Его команда вылетела из Серии А.

Не пропустите: Президент "Брешии" жалеет о подписании Балотелли. | http://soccernews.ru