Балотелли может продолжить карьеру в США
Клубы MLS интересуются нападающим "Брешии" Марио Балотелли. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, с агентом игрока связывалось руководство "Лос-Анджелес Гэлакси" и еще ряд американских клубов.
Ранее сообщалось, что футболист этим летом покинет "Брешию" из-за конфликта с руководством. В итальянском клубе футболист играет с начала нынешнего сезона. Его контракт рассчитан до 2022 года.
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