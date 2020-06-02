Балотелли может продолжить карьеру в США

Клубы MLS интересуются нападающим "Брешии" Марио Балотелли. Об этом сообщает Football Italia.



По информации издания, с агентом игрока связывалось руководство "Лос-Анджелес Гэлакси" и еще ряд американских клубов.



Ранее сообщалось, что футболист этим летом покинет "Брешию" из-за конфликта с руководством. В итальянском клубе футболист играет с начала нынешнего сезона. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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