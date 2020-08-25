Форвард "Брешии" Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе MLS. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в игроке заинтересован "Интер Майами", владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Также "Бешикташ" рассматривает кандидатуру итальянца.

Балотелли играет в "Брешии" с лета 2019 года. В его активе 5 голов в 19 матчах.

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