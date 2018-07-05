Балотелли может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты

Итальянский форвард Марио Балотелли, ныне имеющий статус свободного агента, может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

Так, по сведениям сайта известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, 27-летний нападающий получил сверхвыгодное предложение из Китая - один из местных клубов готов одарить его зарплатой в 30 миллионов евро в год. Однако футболист склоняется к переходу в "Марсель", который также заинтересован в его подписании, так как опасается потерять место в составе сборной Италии.

Напомним, "Марсель" готов сделать Балотелли своим самым высокооплачиваемым игроком. | soccernews.ru