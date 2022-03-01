Балотелли может вернуться в АПЛ

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Балотелли может вернуться в АПЛ

Фото инстаграм Марио Балотелли

Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли интересен "Фулхэму", сообщает Football Italia.

По информации источника, лондонский клуб в случае возвращения в АПЛ хочет усилить атаку 31-летним футболистом.

"Дачники" уверенно лидируют в Чемпионшипе, набрав 70 очков в 33 турах и опережая ближайшего преследователя на 9 баллов.

В текущем сезоне Балотелли забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.

Не пропустите: Балотелли высказался о победе сборной Италии на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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