Балотелли может вернуться в Италию

Теги ниццамарио балотеллимино райола

Балотелли может вернуться в ИталиюФорвард французской "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А.

Такой вариант развития событий не исключил агент 27-летнего нападающего Мино Райола. В частности, он заявил: "Возможно ли возвращение в Италию Балотелли? Возможно. Главное - это желание Марио продолжать выступать на хорошем уровне и наличие команды, которая будет верить в него. Я не исключаю такого поворота событий".

Напомним, бывший клуб Балотелли "Манчестер Сити" намерен оформить дорогостоящее приобретение до закрытия трансферного окна. | soccernews.ru

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