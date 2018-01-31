Балотелли может вернуться в Италию
Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А.
Такой вариант развития событий не исключил агент 27-летнего нападающего Мино Райола. В частности, он заявил: "Возможно ли возвращение в Италию Балотелли? Возможно. Главное - это желание Марио продолжать выступать на хорошем уровне и наличие команды, которая будет верить в него. Я не исключаю такого поворота событий".
Напомним, бывший клуб Балотелли "Манчестер Сити" намерен оформить дорогостоящее приобретение до закрытия трансферного окна. | soccernews.ru
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