Балотелли может вернуться в Италию

Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А.

Такой вариант развития событий не исключил агент 27-летнего нападающего Мино Райола. В частности, он заявил: " Возможно ли возвращение в Италию Балотелли? Возможно. Главное - это желание Марио продолжать выступать на хорошем уровне и наличие команды, которая будет верить в него. Я не исключаю такого поворота событий ".

Напомним, бывший клуб Балотелли "Манчестер Сити" намерен оформить дорогостоящее приобретение до закрытия трансферного окна. | soccernews.ru