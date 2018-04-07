Балотелли может вернуться в Италию

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Балотелли может вернуться в ИталиюФорвард "Ниццы" Марио Балотелли может стать игроком "Ромы", о чем сообщает Calciomercato.

Контракт футболиста с клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Таким образом, в "Рому" он может перейти бесплатно.

Мино Райола, агент нападающего, уже начал переговоры с римлянами.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 на счету Балотелли 14 голов в 22 матчах.

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