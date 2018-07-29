Балотелли может вернуться в Италию

Известный форвард Марио Балотелли, в настоящее время являющийся свободным агентом, может вернуться в Италию.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в подписании 27-летнего нападающего, последним клубом которого была "Ницца", заинтересована "Парма", вернувшаяся в прошлом сезоне в Серию А. Чтобы осилить многомиллионный контракт звездного игрока, "крестоносцы" рассчитывают получить финансовую поддержку от своих спонсоров.

Напомним, "Наполи" не намерен подписывать Балотелли. | soccernews.ru