Балотелли может вернуться в Италию

Теги марио балотеллипарма

Балотелли может вернуться в ИталиюИзвестный форвард Марио Балотелли, в настоящее время являющийся свободным агентом, может вернуться в Италию.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в подписании 27-летнего нападающего, последним клубом которого была "Ницца", заинтересована "Парма", вернувшаяся в прошлом сезоне в Серию А. Чтобы осилить многомиллионный контракт звездного игрока, "крестоносцы" рассчитывают получить финансовую поддержку от своих спонсоров.

Напомним, "Наполи" не намерен подписывать Балотелли. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов