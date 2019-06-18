Балотелли может вернуться в Италию

"Парма" проявляет интерес к нападающему "Марселя" Марио Балотелли, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, стороны уже начали предварительные переговоры. Балотелли готов вернуться в Италию, но хочет получать зарплату в размере четырех миллионов евро. Контракт форварда с "Марселем" истекает 30 июня, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно.

28-летний Балотелли выступал за "Марсель" с января 2019 года, провел за клуб 12 матчей и забил восемь голов. Ранее он играл в Италии за "Интер" и "Милан".

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