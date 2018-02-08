Балотелли может вернуться в сборную Италии

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо намерен вызвать в национальную команду форварда "Ниццы" Марио Балотелли.

Как сообщает Football Italia, наставник "Скуадры Адзурры" планирует посмотреть на 27-летнего нападающего в деле во время ближайших товарищеских матчей с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

Напомним, что в последний раз Балотелли играл за сборную Италии почти четыре года назад - на ЧМ-2014.

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