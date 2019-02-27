Форвард "Марселя" Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии, об этом сообщил главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини.

"Мы внимательно следим за игрой Балотелли. Он хорошо начал в "Марселе", отличившись три раза в пяти матчах. Поэтому он снова в поле нашего зрения, как и многие другие игроки", - приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что 28-летний Балотелли не вызывался в сборную Италии с сентября 2018 года.

В "Марсель" скандальный нападающий перешёл из "Ниццы" 23 января.

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