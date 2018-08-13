Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может выбрать неожиданный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Football Italia, скандальный форвард не исключает свой переход в "Сассуоло", который в прошлом сезоне финишировал только на 11-м месте в Серии А.

Напомним, что на 28-летнего Балотелли также претендуют "Марсель" и "Парма".

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