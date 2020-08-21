Балотелли набил на лице татуировку с надписью "Власть чернокожим"

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Балотелли набил на лице татуировку с надписью "Власть чернокожим"

Экс-игрок "Интера" и сборной Италии Марио Балотелли сделал несколько новых татуировок.

В инстаграме футболист показал, что набил с одной стороны шеи гориллу, с другой - букву "М". Рядом с левым ухом он сделал перо, а возле правого глаза - крест и надпись "Власть чернокожим".

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Бешикташе".

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