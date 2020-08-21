Балотелли набил на лице татуировку с надписью "Власть чернокожим"

Экс-игрок "Интера" и сборной Италии Марио Балотелли сделал несколько новых татуировок.



В инстаграме футболист показал, что набил с одной стороны шеи гориллу, с другой - букву "М". Рядом с левым ухом он сделал перо, а возле правого глаза - крест и надпись "Власть чернокожим".



Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Бешикташе".

Mario balotelli slowly turning into Yung balo pic.twitter.com/A9ichFUNGR — MYLO ₉⁹₉ (@mylokieran) August 21, 2020

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