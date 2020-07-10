Балотелли набрал 8 килограммов лишнего веса

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Балотелли набрал 8 килограммов лишнего веса

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли растерял форму и теперь испытывает проблемы с лишним весом.

По информации Football Italia, 29-летний форвард набрал 8 килограммов и теперь весит 99,8 килограммов при росте 190 сантиметров.

Напомним, что "Брешия" хочет расторгнуть контракт со скандальным футболистом, но тот отказывается.

После возобновления сезона Балотелли ни разу не выходил на поле.

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