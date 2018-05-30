Балотелли намерен отказать трем клуба ради продолжения карьеры в Италии

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Балотелли намерен отказать трем клуба ради продолжения карьеры в Италии

Форвард "Ниццы" Марио Балоттели твердо намерен перебраться в Италию.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, игрок отклонит предложения от "Арсенала", дортмундской "Боруссии" и "Марселя".

Напомним, что на Балотелли также претендуют "Дженоа", "Парма" и "Рома".

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