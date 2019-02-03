Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Теги марсельбрешияницца

Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру.  Об этом сообщает Football Italia. 

"Итальянский футбол немного скучный, я не думал о возвращении в Серию А, не могу скрыть тот факт, что хотел бы завершить карьеру в "Брешии", - заявил Балотелли.  приводит слова Балотелли Football Italia. 

Напомним, футболист провел детство в итальянской провинции Брешия. Балотелли играл в составе "Ниццы" с 2016 года. В конце января он перешел в "Марсель" из "Ниццы" до конца сезона. 

Не пропустите: Роналду хочет видеть в "Ювентусе" экс-одноклубника по "Реалу

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

ПСЖ прокомментировал итоги опроса французской RTL

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 22 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов