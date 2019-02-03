Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру. Об этом сообщает Football Italia.
"Итальянский футбол немного скучный, я не думал о возвращении в Серию А, не могу скрыть тот факт, что хотел бы завершить карьеру в "Брешии", - заявил Балотелли. приводит слова Балотелли Football Italia.
Напомним, футболист провел детство в итальянской провинции Брешия. Балотелли играл в составе "Ниццы" с 2016 года. В конце января он перешел в "Марсель" из "Ниццы" до конца сезона.
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