Балотелли назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Новоиспеченный форвард "Марселя" Марио Балотелли хотел бы в конце карьеры вернуться В Италию.

"Я не планировал в ближайшее время возвращаться в Италию. Однако я хочу завершить свою карьеру в "Брешия" - приводит слова Балотелли Football Italia.

28-летний Балотелли известен своим выступлениями за "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Ниццу".

Балотелли успел провести за "Марсель" два матча, в которых забил один гол.

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