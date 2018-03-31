Балотелли назвал своего футбольного отца

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли хочет, чтобы сборную Италии возглавил главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

"Манчини - мой отец в футболе. Я был бы рад, если бы его назначили главным тренером сборной" - приводит слова скандального нападающего Football Italia.

Напомним, что Балотелли не вызывается в "Скуадру Адзурру" с 2014 года.

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