Форвард "Ниццы" Марио Балотелли не перейдёт в "Марсель", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, трансфер итальянского нападающего в провансальский клуб сорвался по пока неизвестным причинам.

Впрочем, Балотелли не намерен оставаться в "Ницце" - теперь он собирается вернуться в Серию А, где в нём заинтересованы "Интер", "Рома" и "Лацио".

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