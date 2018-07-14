Балотелли не перейдёт в "Марсель"
Форвард "Ниццы" Марио Балотелли не перейдёт в "Марсель", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, трансфер итальянского нападающего в провансальский клуб сорвался по пока неизвестным причинам.
Впрочем, Балотелли не намерен оставаться в "Ницце" - теперь он собирается вернуться в Серию А, где в нём заинтересованы "Интер", "Рома" и "Лацио".
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