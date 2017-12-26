Балотелли не покинет "Ниццу" в январе

Теги ниццамарио балотелли

Балотелли не покинет "Ниццу" в январе

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что Марио Балотелли не покинет клуб в январе.

"Это невозможно. Вы знаете, как он важен для нас, это даже представить нельзя. Благодаря своим выступлениям он вновь вернул себе определенную стоимость на трансферном рынке, а его соглашение с нами рассчитано еще на полтора года. Хотя не это нас интересует в Марио, а лишь то, что он продолжает тянуть команду вверх. Его история чудесна. Приятно видеть, что он не совершает ошибок" - приводит слова Ривьера Get Football News France.

Читайте также: Балотелли: "Я не вернусь в "Милан", там меня опять сделают крайним". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 18 47
2 Монако 18 38
3 Лион 18 38
4 Марсель 18 35
5 Нант 18 30
6 Ницца 18 26
7 Ренн 18 25
8 Страсбур 18 24
9 Дижон 18 24
10 ФК Кан 18 24
11 Монпелье 18 23
12 Генгам 18 23
13 Амьен 18 21
14 Труа 18 21
15 Бордо 18 20
16 Сент-Этьен 18 20
17 Тулуза 18 19
18 Лилль 18 18
19 Анжер 18 15
20 Метц 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов