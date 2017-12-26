Балотелли не покинет "Ниццу" в январе

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что Марио Балотелли не покинет клуб в январе.

"Это невозможно. Вы знаете, как он важен для нас, это даже представить нельзя. Благодаря своим выступлениям он вновь вернул себе определенную стоимость на трансферном рынке, а его соглашение с нами рассчитано еще на полтора года. Хотя не это нас интересует в Марио, а лишь то, что он продолжает тянуть команду вверх. Его история чудесна. Приятно видеть, что он не совершает ошибок" - приводит слова Ривьера Get Football News France.

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