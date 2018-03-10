Балотелли не поможет "Ницце" в игре с "Генгамом"

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Балотелли не поможет "Ницце" в игре с "Генгамом"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли пропустит матч 29-го тура французской Лиги 1 против "Генгама".

27-летний итальянец продолжает восстанавливаться после травмы бедра, из-за которой он не тренировался на этой неделе.

Напомним, что матч "Генгам" – "Ницца" состоится завтра в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Балотелли будет вызван в сборную Италии на матч с Аргентиной и Англией. | http://soccernews.ru

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