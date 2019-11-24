Балотелли не попал в заявку "Брешии" на матч с "Ромой"

Теги марио балотеллибрешиярома

Балотелли не попал в заявку "Брешии" на матч с "Ромой"

Форвард "Брешии" Марио Балотелли не попал в заявку на матч 13-го тура Серии А против "Ромы".

Футболист не был заявлен на встречу после того, как его выгнал главный тренер Фабио Гроссо из-за недостаточно отдаче занятию.

В этом сезоне Балотелли участвовал в 7 матчах чемпионата Италии, отметившись 2 голами. В команду футболист перешел этим летом.

Матч "Рома" - "Брешия" пройдет 24 ноября в Риме. Начало - в 17:00 (мск).

Не пропустите: Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лэмпард создал Гвардиоле большие проблемы - у Пепа серьезные неприятности с составом: разбираем матч между "Ман. Сити" и "Челси"

Лэмпард создал Гвардиоле большие проблемы - у Пепа серьезные неприятности с составом: разбираем матч между "Ман. Сити" и "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 13 35
2 Интер Милан Интер Милан 13 34
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Рома Рома 12 22
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Удинезе Удинезе 12 14
12 Торино Торино 13 14
13 Милан Милан 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 11 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов