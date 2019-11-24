Балотелли не попал в заявку "Брешии" на матч с "Ромой"

Форвард "Брешии" Марио Балотелли не попал в заявку на матч 13-го тура Серии А против "Ромы".

Футболист не был заявлен на встречу после того, как его выгнал главный тренер Фабио Гроссо из-за недостаточно отдаче занятию.

В этом сезоне Балотелли участвовал в 7 матчах чемпионата Италии, отметившись 2 голами. В команду футболист перешел этим летом.

Матч "Рома" - "Брешия" пройдет 24 ноября в Риме. Начало - в 17:00 (мск).

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