Балотелли не пустили на парковку стадиона "Брешии"

Скандалом завершился визит нападающего "Монцы" Марио Балотелли на стадион "Брешии".

В понедельник вечером "ласточки" принимали команду Сильвио Берлускони, и скандальный форвард прибыл на матч в качестве зрителя - сыграть он не смог из-за травмы.

30-летний итальянец пытался поставить свой автомобиль на парковке арены "Марио Ригамонти", но его туда не пустили, пишет La Gazzetta dello Sport.

В итоге Балотелли, который провёл в "Брешии" прошлый сезон, припарковал машину за пределами стадиона, зато его "Монца" победила в гостях со счётом 1:0.

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