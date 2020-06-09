Балотелли не пустили на тренировку "Брешии"

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Балотелли не пустили на тренировку "Брешии"

Нападающий Марио Балотелли попытался попасть на тренировку "Брешии", однако на клубную базу его не пустили.

Журналист Давиде Дзанелли опубликовал видео, на котором видно, как скандальный футболист не сумел пройти через ворота и с разочарованным видом ушёл в свою машину.

Напомним, что "Брешия" хочет расторгнуть контракт с Балотелли, однако тот за досрочное прекращение сотрудничества требует компенсацию.

29-летний форвард присоединился к "ласточкам" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Балотелли может продолжить карьеру в США. | http://soccernews.ru
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