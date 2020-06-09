Балотелли не пустили на тренировку "Брешии"
Нападающий Марио Балотелли попытался попасть на тренировку "Брешии", однако на клубную базу его не пустили.
Журналист Давиде Дзанелли опубликовал видео, на котором видно, как скандальный футболист не сумел пройти через ворота и с разочарованным видом ушёл в свою машину.
La strana attesa al cancello da cui entrano i calciatori, una telefonata e un breve colloquio con un tesserato del club.— Davide Zanelli (@zanellidav) June 9, 2020
"Scrivete che non sono venuto" dice #Balotelli.#Brescia pic.twitter.com/pF0D78eOz9
Напомним, что "Брешия" хочет расторгнуть контракт с Балотелли, однако тот за досрочное прекращение сотрудничества требует компенсацию.
29-летний форвард присоединился к "ласточкам" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.
Не пропустите: Балотелли может продолжить карьеру в США. | http://soccernews.ru
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