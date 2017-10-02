Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли нецензурно выругался после поражения от "Марселя" в матче восьмого тура французской Лиги 1.

"Пропустить три гола за десять минут! Е**нуться!" - сказал Балотелли.

Напомним, что "Ницца" к 16-й минуте вели в два мяча, но потом пропустили четыре безответных гола. | http://soccernews.ru