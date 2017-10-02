Балотелли нецензурно выругался после поражения от "Марселя"
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли нецензурно выругался после поражения от "Марселя" в матче восьмого тура французской Лиги 1.
"Пропустить три гола за десять минут! Е**нуться!" - сказал Балотелли.
La gueulante de Mario #Balotelli à la mi-temps d'#OGCNOM #Jplus1 pic.twitter.com/i0iEliRZQn— J+1 (@jplusun) 1 октября 2017 г.
Напомним, что "Ницца" к 16-й минуте вели в два мяча, но потом пропустили четыре безответных гола. | http://soccernews.ru
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