Балотелли: "Нравится "Реал", но перешел бы и в "Барселону"

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Балотелли: "Нравится "Реал", но перешел бы и в "Барселону"Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли высказался о своих предпочтениях в испанском футболе.

"Мне нравится мадридский "Реал", но если бы меня позвали в "Барселону", я не смог бы им отказать также", - приводит слова 27-летнего нападающего "орлят" fichajes.com.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 играх за "Ниццу".

Напомним, Насри назвал Балотелли самым переоцененным игроком. | soccernews.ru

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