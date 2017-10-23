Балотелли: "Нравится "Реал", но перешел бы и в "Барселону"

Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли высказался о своих предпочтениях в испанском футболе.

" Мне нравится мадридский "Реал", но если бы меня позвали в "Барселону", я не смог бы им отказать также ", - приводит слова 27-летнего нападающего "орлят" fichajes.com.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 играх за "Ниццу".

Напомним, Насри назвал Балотелли самым переоцененным игроком. | soccernews.ru