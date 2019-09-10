Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Форвард "Брешии" Марио Балотелли записал видеообращение для новичка "Ромы" Генриха Мхитаряна.

"Мики, в Италии кайфово, правда?" - сказал Балотелли в ролике.

Напомним, что минувшим летом скандальный нападающий покинул "Марсель" и перешел в "Брешию".

Что касается Мхитаряна, то "Рома" его арендовала до конца сезона за 3 миллиона евро.

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