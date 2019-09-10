Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Теги брешияромамарио балотеллигенрих мхитарян

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Форвард "Брешии" Марио Балотелли записал видеообращение для новичка "Ромы" Генриха Мхитаряна.

"Мики, в Италии кайфово, правда?" - сказал Балотелли в ролике.

Напомним, что минувшим летом скандальный нападающий покинул "Марсель" и перешел в "Брешию".

Что касается Мхитаряна, то "Рома" его арендовала до конца сезона за 3 миллиона евро.

Не пропустите: Манчини назвал условие для возвращения Балотелли в сборную Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар может покинуть ПСЖ в январе

Неймар может покинуть ПСЖ в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов