Балотелли: "Они ждали, пока "Ювентус" вернется на первое место, а потом остановили турнир"
Форвард "Брешии" Марио Балотелли прокомментировал приостановку чемпионата.
"Мы должны сидеть дома, а люди не осознают всей серьезности происходящего. Я соскучился по футболу, однако мы не должны покидать дома. Если вы ослушаетесь, то я выйду и дам вам пощечину! Они ждали, пока "Ювентус" вернется на первое место, а потом остановили турнир (смеется).
Я очень надеюсь, что чемпионат не возобновится, пока люди не перестанут заражаться. Если мы не решим эту проблему в ближайшее время, то наступит 2021 год, а нас так и будет коронавирус.
Касательно розыгрыша могу сказать, что не надо кому-то отдавать победу. Также никто не должен вылететь. Будет честно, если два клуба из Серии Б поднимутся в высший дивизион и в Серии А будет 22 команды", - приводит слова Балотелли Football Italia.
Читайте также: УЕФА обсудит возможную отмену турниров из-за коронавируса на следующей неделе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16