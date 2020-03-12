Балотелли: "Они ждали, пока "Ювентус" вернется на первое место, а потом остановили турнир"

Форвард "Брешии" Марио Балотелли прокомментировал приостановку чемпионата.

"Мы должны сидеть дома, а люди не осознают всей серьезности происходящего. Я соскучился по футболу, однако мы не должны покидать дома. Если вы ослушаетесь, то я выйду и дам вам пощечину! Они ждали, пока "Ювентус" вернется на первое место, а потом остановили турнир (смеется).

Я очень надеюсь, что чемпионат не возобновится, пока люди не перестанут заражаться. Если мы не решим эту проблему в ближайшее время, то наступит 2021 год, а нас так и будет коронавирус.

Касательно розыгрыша могу сказать, что не надо кому-то отдавать победу. Также никто не должен вылететь. Будет честно, если два клуба из Серии Б поднимутся в высший дивизион и в Серии А будет 22 команды", - приводит слова Балотелли Football Italia.

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