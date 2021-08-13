Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки

Фото инстаграм Марио Балотелли

С известного нападающего Марио Балотелли сняли обвинения в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает Football Italia.

По информации источника, дело против футболиста было закрыто, так как претензии к нему признаны необоснованными.

В 2017 году Балотелли во время отпуска занимался сексом с девушкой, которая заверила его, что достигла совершеннолетия. Однако после полового акта она рассказала правду и потребовала 100 тысяч евро за молчание.

Экс-форвард "Ливерпуля", "Интера" и "Милана" обратился в полицию в связи с вымогательством. В итоге суд его оправдал.

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