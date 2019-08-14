Балотелли определился с новым клубом

Итальянский нападающий Марио Балотелли перейдет в "Брешию", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист принял предложение перейти в стан брешианского клуба.

29-летний Балотелли мог перейти во "Фламенго", который был готов платить ему более 4 миллионов евро в год, но итальянский форвард принял решение вернуться на родину.

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