Балотелли определился со своим следующим клубом

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Балотелли определился со своим следующим клубомФорвард "Ниццы" Марио Балотелли определился со своим следующим клубом, информирует football.fr.

Так, по сведениям источника, уже в течение ближайших нескольких дней 27-летний нападающий "орлят" подпишет контракт с "Марселем". Итальянец достанется "бело-голубым" совершенно бесплатно, так как уже этим летом он получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 26 мячей и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за "Ниццу".

Напомним, дортмундская "Боруссия" отказалась от подписания Балотелли. | soccernews.ru

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