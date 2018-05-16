Форвард "Ниццы" Марио Балотелли определился со своим следующим клубом, информирует football.fr.

Так, по сведениям источника, уже в течение ближайших нескольких дней 27-летний нападающий "орлят" подпишет контракт с "Марселем". Итальянец достанется "бело-голубым" совершенно бесплатно, так как уже этим летом он получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 26 мячей и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за "Ниццу".

Напомним, дортмундская "Боруссия" отказалась от подписания Балотелли. | soccernews.ru