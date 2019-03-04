Балотелли опубликовал празднование гола в Instagram прямо во время матча

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли отметился голом в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (2:0, идет второй тайм).

Форвард отличился на 12-й минуте, после чего взял смартфон, записал на видео празднование гола и опубликовал это в своем Instagram.

Балотелли превзошел сам себя! Забил гол, взял телефон и записал праздничное сторис в свой инстаграм прямо с поля! ⚽ pic.twitter.com/jMGwjzYpci — SPORT24.ru (@sport24_ru) 3 марта 2019 г.

28-летний Балотелли перешел в "Марсель" минувшей зимой из "Ниццы". В нынешнем сезоне он провел за марсельский клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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