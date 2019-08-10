Балотелли отказался от переезда в Бразилию

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Балотелли отказался от переезда в Бразилию

Форвард Марио Балотелли не захотел продолжать карьеру в Бразилии.

По сведениям Gazzetta Dello Sport, 28-летний игрок склоняется к возвращению в Италию, где в его услугах заинтересованы "Верона" и "Фиорентина".

Напомним, что Балотелли имел предложение от бразильского "Фламенго".

Последним клубом итальянца был "Марсель", за который он провел 15 матчей и забил 8 голов.

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