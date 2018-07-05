Известный итальянский форвард Марио Балотелли отклонил космическое предложение из Китая, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, один из клубов Поднебесной был готов платить 27-летнему футболисту 30 миллионов евро в год, однако тот решил остаться в Европе.

Напомним, что главным претендентом на Балотелли, который является свободным агентом, остаётся "Марсель".

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