Балотелли отклонил космическое предложение из Китая
Известный итальянский форвард Марио Балотелли отклонил космическое предложение из Китая, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, один из клубов Поднебесной был готов платить 27-летнему футболисту 30 миллионов евро в год, однако тот решил остаться в Европе.
Напомним, что главным претендентом на Балотелли, который является свободным агентом, остаётся "Марсель".
Не пропустите: Балотелли озвучил свои финансовые требования "Марселю". | http://soccernews.ru
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