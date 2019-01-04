Балотелли отметился очередным неадекватным поступком

Итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли устроил скандал во время матча 13-го тура чемпионата Франции против "Нима" (1:0), который состоялся в ноябре.

В той встрече его заменили на 75-й минуте матча, что очень не понравилось форварда. В раздевалке итальянец схватил тактическую доску и в бешенстве швырнул ее на пол.

"Я был очень раздражен заменой. Тренер сказал, что сделал это, так как не верил в меня. Да, я не всегда показываю хорошую игру в этом сезоне. У меня много новых партнеров и к ним нужно привыкнуть", - приводит слова Балотелли Interieur Sport.

В нынешнем сезоне 28-летний Балотелли провел всего 10 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом истекает летом.

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