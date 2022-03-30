Балотелли отреагировал на невызов в сборную Италии на стыковые матчи ЧМ-2022

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли прокомментировал свой невызов в сборную Италии на стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Обидно, что меня не позвали в сборную. Я мог бы стать частью команды. Я разочарован тем, что Италия не сыграет на чемпионате мира. Обо мне вспоминают только в случае поражений сборной. Тогда говорят, что я мог бы помочь команде. Но перед матчем никто не думал обо мне", - цитирует Балотелли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Италия сенсационно проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей.

31-летний Балотелли выступает за сборнубю Италии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 36 матчей и забил 14 голов.

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