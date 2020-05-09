Балотелли ответил на критику Кьеллини

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли отреагировал на слова защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини.

Напомним, что капитан "старой синьоры" заявил следующее: "Балотелли - неприятный человек, он не уважает команду. Многие считали, что он входит в топ-5 лучших нападающих в мире, однако я его не вижу даже в двадцатке".

"Я не такой, как все. Мой приоритет - побеждать и забивать голы, а не играть хорошо и терпеть поражения. У меня была непростая жизнь. Люди говорят, что я постоянно веселюсь, зарабатываю деньги и меняю женщин. Это не так. Легко судить других, ничего не зная о человеке. Думаю, что я гений, но не бунтарь. У меня есть моя жизнь, мой мир, и я веду себя так, как хочу, никому не мешая. Когда люди говорят, что я тупой, мне смешно. Думаю, я умнее среднестатистического человека", - приводит слова Балотелли France Football.

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