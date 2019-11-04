Балотелли ответил на расистские оскорбления в свой адрес
Форвард "Брешии" Марио Балотелли опубликовал в инстаграме пост, посвящённый вчерашнему инциденту во время матча с "Вероной".
Напомним, что футболист в ответ на оскорбления фанатов запустил мяч на трибуны, после чего хотел покинуть поле. В итоге скандального нападающего уговорили продолжить игру и он забил красивый гол.
"Я благодарен всем своим коллегам на поле и за его пределами за солидарность и болельщикам - за ваши послания. Спасибо от всего сердца. Вы доказали, что являетесь настоящими людьми, в отличие от тех, кто отрицает очевидное. Позор "людям" на фанатской трибуне, которые выкрикивали оскорбления в мой адрес, имитируя обезьян. Позор. Позор за то, что вы делали это в присутствии своих детей, жён, родителей и друзей. Позор", - написал Балотелли.
В комментариях его поддержали Калиду Кулибали, Мойзе Кин, Кевин Строотман, братья Джером и Кевин-Принс Боатенги, а также многие другие.
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