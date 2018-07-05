Балотелли озвучил свои финансовые требования "Марселю"

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Балотелли озвучил свои финансовые требования "Марселю"Итальянский форвард Марио Балотелли, ныне имеющий статус свободного агента, озвучил свои финансовые требования "Марселю", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям ActuFoot, 27-летний нападающий, последним клубом которого была "Ницца", затребовал от "бело-голубых" оклад в размере порядка 7 миллионов евро в год. Если провансальцы пойдут на условия игрока, он станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Напомним, Балотелли получил выгодное предложение из Китая. | soccernews.ru

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