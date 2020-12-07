Балотелли перешел в "Монцу" из Серии Б

Бывший игрок "Интера" и "Милана" Марио Балотелли подписал контракт с клубом Сильвио Берлускони "Монца" из итальянской Серии Б.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2021 года.

Выступать Марио будет под 45-м номером.

Владельцем "Монцы" является Сильвио Берлускони. Должность исполнительного директора занимает Адриано Галлиани, а тренирует команду Кристиан Брокки.

Из знакомых игроков за "Монцу" также выступают полузащитник Кевин-Принс Боатенг и защитник Габриэль Палетта, выступавшие за "Милан".