Балотелли перешел в "Монцу" из Серии Б

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Балотелли перешел в "Монцу" из Серии Б

Бывший игрок "Интера" и "Милана" Марио Балотелли подписал контракт с клубом Сильвио Берлускони "Монца" из итальянской Серии Б.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2021 года.

Выступать Марио будет под 45-м номером.

Владельцем "Монцы" является Сильвио Берлускони. Должность исполнительного директора занимает Адриано Галлиани, а тренирует команду Кристиан Брокки.

Из знакомых игроков за "Монцу" также выступают полузащитник Кевин-Принс Боатенг и защитник Габриэль Палетта, выступавшие за "Милан".

В этом сезоне "Монца" набрала 14 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в Серии Б.
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